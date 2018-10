„Maleisië zet streep door doodstraf”

De regering van Maleisië wil de doodstraf afschaffen. Het parlement zal het wetsvoorstel maandag bespreken, melden Maleisische media. De geplande executies zijn voorlopig opgeschort.

Hoewel het debat nog steeds hangende is, is minister van Justitie Liew Vui Keong vrij zeker van zijn zaak: „De doodstraf zal worden afgeschaft. punt”, zei hij naar verluidt voor studenten van een Maleisische universiteit. „We moeten nog steeds ieders mening controleren en horen. Maar zoals het er nu uitziet, wordt de straf afgeschaft.”

Mensenrechtenactivisten verwelkomen de stap. Het is een „geweldige aankondiging”, schreef Amnesty International Malaysia op Twitter. Volgens berichten in de lokale media zitten momenteel meer dan 1200 mensen in de dodencel. Zij zijn veroordeeld voor drugshandel, terrorisme, verraad of andere misdaden.