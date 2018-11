Maleisië zet christelijke Finnen uit

Maleisië zet vier Finse toeristen het land uit en verbiedt hen terug te keren nadat zij werden vastgehouden voor de distributie van christelijk materiaal. Zij deden dat op een vakantie-eiland in het overwegend islamitische land.

De twee vrouwen en twee mannen, tussen 27 en 60 jaar oud, zijn op 20 november gearresteerd in hun hotel op het noordelijke eiland Langkawi.

Mohamad Iqbal Ibrahim, hoofd van de politie van Langkawi, zegt dat de vier zijn overgedragen aan de immigratiedienst na een besluit van de openbare aanklagers om hen uit te zetten. Hij zei dinsdag dat ze ook op de zwarte lijst zullen worden geplaatst en dat het kantoor van de procureur-generaal een brief zal sturen naar de Finse ambassade over hun gedrag.

Het proberen te bekeren van moslims, die bijna twee derde van de 31 miljoen inwoners van Maleisië uitmaken, door leden van andere religies is verboden in het Aziatische land. Het omgekeerde is wel toegestaan.