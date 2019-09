Maleisië wil meer samenwerking tegen branden

Maleisië wil in internationaal verband zoeken naar een langetermijnoplossing voor de terugkerende bosbranden in de regio. Die gaan gepaard met grote overlast. In het land moesten donderdag zo’n 2500 scholen de deuren sluiten, waaronder bijna 300 in de hoofdstad Kuala Lumpur.

De meeste branden woeden op het Indonesische deel van Borneo, een enorm eiland waar zich ook het ministaatje Brunei bevindt. Op recente satellietbeelden is te zien dat de rook, die ook Singapore heeft bereikt, als een deken over een groot gebied ligt.

De overlast door de branden is Maleisië een doorn in het oog. Minister Yeo Bee Yin (Milieu) zegt via de diplomatieke route te willen zoeken naar een uitweg. Ze wil onder meer overleggen met de topman van de Aziatische landenbond ASEAN.

De branden zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Ze worden vaak aangestoken om grond vrij te maken voor de landbouw. Jakarta bestrijdt het vuur met duizenden manschappen en blusvliegtuigen.