Maleisië sluit scholen wegens luchtvervuiling

Meer dan 1200 scholen in Maleisië zijn woensdag gesloten vanwege de luchtvervuiling door de bosbranden in buurland Indonesië. De luchtvervuiling in het land heeft het niveau „zeer ongezond” gekregen volgens de vervuilingsindex van de overheid. Hoofdstad Kuala Lumpur is gehuld in een deken van smog, meldt The Jakarta Post.

De luchtvervuiling wordt veroorzaakt door de bosbranden in Indonesië. De branden woeden op Borneo en Sumatra. Ze worden vaak aangestoken door mensen die land willen vrijmaken voor de landbouw. De Indonesische president zegt dat de regering alles doet om de bosbranden te bestrijden.

In de provincie Selangor, waarin Kuala Lumpur ligt, zijn 538 scholen gesloten. In Sarawak op Borneo gaat het om 337 scholen. In de andere provincies op het schiereiland zijn ook veel scholen getroffen.

Op de luchthaven van Kuala Lumpur zijn er vertragingen door de smog. Als het zicht slechter dan 800 meter wordt, moet het vliegveld sluiten, laat een medewerker van het vliegveld weten.