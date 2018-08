Maleisië schrapt wet tegen nepnieuws

Het Maleisische parlement heeft ingestemd met het schrappen van een omstreden wet tegen ‘nepnieuws’. Die maakte het mogelijk het verspreiden van onjuiste informatie te bestraffen met boetes tot 500.000 ringgit (circa 107.000 euro) en gevangenisstraffen van maximaal zes jaar. Critici vonden dat de wet de vrijheid van meningsuiting ondermijnde.

De wet kwam uit de koker van de regering van toenmalig premier Najib Razak, die dit jaar moest wijken na een verkiezingsnederlaag. Hij moest zich in de aanloop naar de stembusgang verdedigen tegen beschuldigingen van corruptie.

De opvolger van Najib, Mahathir Mohamad, had beloofd de antinepnieuwswet te schrappen. Het parlement gaf daar donderdag na een debat van enkele uren groen licht voor. Dat besluit is ook buiten Maleisië toegejuicht. „Deze wet was duidelijk bedoeld om critici van de autoriteiten de mond te snoeren”, aldus Teddy Baguilat van Parlementariërs voor Mensenrechten van de ASEAN (APHR).