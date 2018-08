Maleisië onderzoekt sterfte dwergolifanten

Maleisië heeft een onderzoek ingesteld naar de toenemende sterfte onder dwergolifanten, een bedreigde diersoort die in het tropisch oerwoud op Borneo leeft. Dit jaar zijn in de noordoostelijke staat Sabah al 25 exemplaren dood aangetroffen. Dat is volgens de directeur van de regionale natuurbeschermingsdienst een record. In de laatste acht jaar zijn er ruim honderd olifanten overleden.

De dwergolifant - opvallend door een kleinere gestalte, oversized oren, staart tot op de grond en vrij rechte slagtanden - komt alleen voor op het eiland Borneo, dat Maleisië deelt met Indonesië en Brunei. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) schat de totale populatie op 1500 dieren. Verlies van hun natuurlijk leefgebied door ontbossing vormt de grootste bedreiging, maar ook stropers zijn een probleem.

Die verklaren echter niet de huidige sterftecijfers. Wel is het opgevallen dat de olifanten vaker het regenwoud verlaten en op oliepalmplantages rondstruinen. Zaterdag vonden natuurbeschermers daar de resten van een olifantenkoe. Een wond aan de kop zou veroorzaakt kunnen zijn door een kogel.