Maleisië onderschept 1,8 miljoen kilo giftig afval uit Roemenië

De Maleisische autoriteiten hebben in een haven 110 containers met gevaarlijk chemisch afval uit Roemenië onderschept. In totaal zat daar 1,8 miljoen kilo aan giftig restmateriaal van de staalindustrie in en daarmee is het de grootste lading van zijn soort die ooit is gevonden in het Aziatische land.

Het spul staat bekend als ‘electric arc furnace dust’ (EAFD), stof uit zogeheten elektrische boogovens, die in staalfabrieken worden gebruikt. Het bevat zware metalen als lood, cadmium en zink. EAFD is internationaal geregistreerd als giftig afval. Op officiële formulieren stond volgens de Maleisische minister van Milieu Ibrahim Tuan Man dat de containers alleen geconcentreerd zink bevatten.

De ontdekking werd gedaan in de haven Tanjung Pelepas, in het zuiden van Maleisië. Dat was niet de eindbestemming: de containers moesten eigenlijk verder worden vervoerd naar Indonesië.

Na de vondst hebben de Maleisische autoriteiten Interpol ingeschakeld voor verder onderzoek. Ook hebben ze contact gelegd met Roemenië. Maleisië wil dat het giftige afval teruggaat naar het Oost-Europese land, meldt staatspersbureau Bernama.