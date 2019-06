Maleisië: JIT-rapport is anti-Russisch

De Maleisische premier Mahathir Mohamad heeft in een toespraak de laatste bevindingen van het Joint Investigation Team (JIT) dat de ramp met vlucht MH17 onderzoekt, afgedaan als een campagne tegen Rusland.

Er worden geen bewijzen geleverd, maar enkel zaken „van horen zeggen” opgevoerd, zei de premier op bezoek in Putrajaya, een plaats even ten zuiden van de hoofdstad Kuala Lumpur.

Wij willen bewijzen tegen schuldigen, zei Mahathir over het neerhalen van de Maleisische Boeing-777 in juli 2014. 43 van de 298 omgekomen inzittenden waren Maleisiër. ,,We zijn erg ongelukkig, want vanaf het begin was het de bedoeling Rusland te beschuldigen van wangedrag.”

In een andere verklaring zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuidoost-Aziatische land dat het de „Maleisische benadering is dat conclusies altijd gebaseerd moeten zijn op bewijs en niet politiek gemotiveerd moeten zijn”. De verklaring zegt ook dat het land toch onderdeel blijft van het JIT.

Mahathir werd in Putrajaya gevraagd of zijn kritiek te maken heeft met zijn uitstekende banden met Moskou en de spectaculair groeiende export van Maleisische palmolie naar Rusland. Maar dat heeft er volgens de premier niets mee te maken. De 93-jarige Mahathir is vorig jaar weer premier geworden. De Maleisische onvrede met de JIT is ouder en stamt al van de oprichting van het team.

Maleisië werd pas 4 maanden na de start van het JIT lid en dat kwam volgens Maleisische media omdat Oekraïne het land wantrouwde en dwarszat. En Maleisische waarnemers vinden het vreemd dat Oekraïne deelneemt aan het onderzoek. Dat land behoort zelf tot de verdachten en er was in Kiev vijf maanden voor de rampvlucht MH17 een anti-Russische machtswisseling. Maar Maleisië wordt volgens Mahatir wel zo veel mogelijk op afstand gehouden en Oekraïne niet. Toen de Nederlandse minister Blok vorig jaar in een persconferentie Rusland verantwoordelijk stelde, zou Maleisië daarvan niets eens op de hoogte zijn gesteld.

De Nederlandse regering vroeg Maleisië eerder om opheldering over uitspraken van de premier van dat land. Die trok toen in twijfel of Rusland verantwoordelijk was voor de MH17-ramp.

Vlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur werd op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten waardoor 298 mensen omkwamen, onder wie 193 Nederlanders en 43 Maleisiërs . Het staat volgens het JIT vast dat het vliegtuig is neergehaald met een Buk-raket die afkomstig was van de 53e luchtafweerraketbrigade uit Koersk, een onderdeel van het Russische leger.