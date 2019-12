Maleisië boos over ‘halfnaakte’ tattooshow

Maleisië heeft maandag opdracht gegeven tot een onderzoek naar wat de overheid een halfnaakte tattooshow noemt in de hoofdstad Kuala Lumpur. Het onderzoek komt nadat foto’s van mannen en vrouwen onder de tattoo-inkt op sociale media hadden gecirculeerd in het land met een moslimmeerderheid.

De driedaagse Tattoo Malaysia Expo, die op vrijdag begon en deelnemers uit 35 landen trok, werd ondersteund door het ministerie van Toerisme, Kunst en Cultuur, zei de organisator op zijn website.

Maar het ministerie zei dat het evenement van dit jaar voor het eerst sinds het in 2015 werd gehouden, de normen schond en beloofde „harde actie” tegen de organisatoren. Foto’s in Maleisische media verhulden de geslachtsdelen van mannen en vrouwen in de show.

„Het is onmogelijk voor het ministerie om een aanvraag goed te keuren voor evenementen die obscene elementen zoals deze tonen, omdat het geen Maleisische cultuur is, te meer nu de meerderheid van de Maleisiërs moslim is”, zei minister Mohamaddin Ketapi, van Toerisme, Kunst en Cultuur.