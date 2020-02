Malediven na vier jaar weer terug bij Gemenebest

Direct nadat Groot-Brittannië de Europese Unie vrijdag had verlaten, hebben de Malediven zich opnieuw aangesloten bij het Gemenebest. Dat meldden verschillende media. De eilandengroep verliet het samenverwerkingsverband tussen landen in 2016 omdat hij boos was op andere aangesloten staten. Die vonden toen onder meer dat de Malediven tekortschoten op het gebied van democratie. De eilandengroep werd decennialang bestuurd door een autocratisch en repressief bewind.

Maar sinds 2018, toen president Ibrahim Mohamed Solih aan de macht kwam, is er veel veranderd op de Malediven. Politieke gevangenen zijn inmiddels vrijgelaten en verbannen oppositieleden mogen weer terugkeren.

President Solih noemt het een „gelukkige dag” voor de eilandengroep, die bestaat uit ongeveer 12.000 eilanden, en is blij met de herintreding tot het Gemenebest. In totaal zijn nu 54 landen aangesloten. De Britse koningin Elizabeth is het symbolische hoofd.