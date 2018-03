Malediven heffen noodtoestand op

De leider van de Malediven heeft na 45 dagen de noodtoestand opgeheven. President Abdulla Yameen volgde daarmee het advies van zijn veiligheidsdiensten „in een poging de normaliteit te bevorderen”, meldt zijn kantoor in een verklaring.

Yameen riep de noodtoestand begin februari uit. Dat gebeurde nadat het Hooggerechtshof de vrijlating had gelast van politieke tegenstanders van de president, die dat bevel naast zich neerlegde. De autoriteiten arresteerden vervolgens onder meer oud-president Maumoon Abdul Gayoom en leden van het Hooggerechtshof.

Een hoge diplomaat zei maandag dat Gayoom ervan wordt verdacht leden van het hof te hebben omgekocht om zo de regering ten val te brengen. De politieke crisis heeft geleid tot onrust in de eilandenstaat, die onder meer bekend is door zijn luxe vakantieverblijven. De politie arresteerde zaterdag met een beroep op de noodtoestand zeker 139 betogers in hoofdstad Malé.