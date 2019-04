Malawi begint met inenten tegen malaria

Malawi is als eerste land in de wereld begonnen met een vaccinatiecampagne tegen malaria. Het land is een van de drie Afrikaanse staten die meedoen aan een test van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO). De andere landen zijn Ghana en Kenia.

Volgens de WHO heeft het vaccin „de potentie het leven van tienduizenden kinderen te redden”. Het is de bedoeling dat de drie landen de komende drie jaar elk jaar ongeveer 360.000 kinderen inenten.

In Afrika sterven jaarlijks ongeveer 250.000 kinderen aan malaria.