Malaria-uitbraak treft Lombok na bevingen

Het Indonesische eiland Lombok kampt met een malaria-uitbraak na een reeks aardbevingen in juli en augustus waardoor honderdduizenden mensen hun woning moesten verlaten. De autoriteiten hebben de medische noodtoestand afgekondigd.

Door de aardbevingen en naschokken kwamen 555 mensen om het leven. Ziekenhuizen, gebouwen en de infrastructuur liepen voor omgerekend circa 300 miljoen schade op. Lombok is minder ontwikkeld dan het nabijgelegen Bali, de belangrijkste toeristische bestemming van het land.

Na de bevingen verbleven honderdduizenden mensen in het open veld, omdat ze niet in gebouwen wilden schuilen zolang de aarde bleef schudden. Bij 128 mensen is inmiddels malaria vastgesteld, onder wie ook kinderen.

De autoriteiten willen duizenden klamboes verspreiden om verdere uitbraak te voorkomen. Gevreesd wordt echter dat tijdens het naderende regenseizoen het aantal muggen fors zal toenemen.