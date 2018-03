Malala is terug in geboorteplaats Mingora

Voor het eerst sinds ze er werd neergeschoten door de Taliban is Nobelprijswinnares Malala Yousafzai terug in haar geboorteplaats Mingora in de Swatvallei in Pakistan. Dat hebben een vriend van haar familie en enkele veiligheidsmedewerkers laten weten.

De wegen naar het huis van de 20-jarige Malala zijn afgegrendeld. Zij is sinds donderdag in Pakistan.

Malala werd in oktober 2012 in een Pakistaanse schoolbus in haar hoofd geschoten door de Taliban. Ze was een doelwit omdat ze streed voor onderwijs voor meisjes. De jonge activiste overleefde de aanslag ternauwernood.

Malala kreeg daarna wereldwijd bekendheid door haar strijd voor onderwijs voor alle kinderen. In 2014 ontving zij de Nobelprijs voor de Vrede.

