Malala in tranen bij terugkeer in Pakistan

Nobelprijswinnares Malala Yousafzai barstte donderdag in tranen uit tijdens de emotionele terugkeer in Pakistan. Ze werd in 2012 in haar vaderland door militanten van de Taliban door haar hoofd geschoten, omdat ze zich inzette voor de toegang van meisjes tot onderwijs. Na de aanslag werd zij behandeld in Groot-Brittannië, waar zij bleef wonen.

Op de Pakistaanse televisie werden beelden uitgezonden van Yousafzai en haar ouders op het vliegveld van hoofdstad Islamabad. In Islamabad had zij vervolgens een ontmoeting met premier Shadid Khaqan Abbasi, die haar welkom heette.

Daarna hield Malala een korte speech. „Dit is de gelukkigste dag van mijn leven. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurt”, zei ze terwijl zij de tranen wegveegde. „Normaal huil ik niet. Ik ben nog maar twintig jaar maar ik heb al zoveel in mijn leven gezien.”

De activiste kreeg in 2014 de Nobelprijs voor de Vrede.