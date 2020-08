Maker van eerste digitale afbeelding overleden

De man die de eerste digitale afbeelding ooit maakte, de Amerikaanse computerpionier Russell Kirsch, is overleden. Kirsch stierf dinsdag op 91-jarige leeftijd in zijn huis in de Amerikaanse stad Portland. Dat melden lokale media.

Kirsch maakte in 1957 een foto van zijn zoontje Walden. Die scande hij in op een computer, met een apparaat dat Kirsch en zijn collega's hadden gemaakt. Daarvoor maakte hij gebruik van een nieuwe techniek, de pixel. De afbeelding was opgebouwd uit 'blokjes'. De eerste afbeelding bestond uit 31.000 pixels. Kirsch verbeterde de techniek in de loop der jaren, zodat foto's er steeds scherper en minder blokkig uitzagen. Tegenwoordig bestaat elke afbeelding op een mobiele telefoon uit miljoenen pixels.

Zoon Walden werkt tegenwoordig voor chipbouwer Intel. Hij omschrijft zijn vader als "supernieuwsgierig": "Als iemand zei dat het niet kon, deed hij het juist".