Mainz straft agenten voor overtreden coronaregels

De Duitse stad Mainz heeft maatregelen genomen tegen een groep politieagenten die zich niet heeft gehouden aan de corona-restricties. Dat gebeurde in mei tijdens een feestje in een bar om een aantal promoties te vieren. Er waren ongeveer vijftig politiefunctionarissen aanwezig, veel meer dan toen was toegestaan. Zij droegen bovendien geen mondkapjes, bewaarden onvoldoende afstand en hadden maling aan de sluitingstijd.

Een woordvoerder zei dat de gemeente het onverantwoordelijke gedrag van de agenten niet over zijn kant kan laten gaan. Zij kunnen straffen tegemoet zien die variëren van een waarschuwing tot een flinke boete. Een zegsman van het politiekorps liet weten de strafprocedure in alle individuele gevallen af te wachten voordat wordt gekeken naar eventuele disciplinaire consequenties.

Overtreding van de coronaregels heeft in tal van Duitse steden geleid tot het uitdelen van duizenden boetes. Volgens berichtgeving van de Funk mediagroep haalde Hamburg tot dusver al 890.000 euro binnen, München 950.000. Ook in Frankfurt en Keulen treedt de politie actief controlerend op.