Drie van de vier kiesmannen van de Amerikaanse staat Maine gaan naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, melden The New York Times en Fox News. Waar de vierde kiesman heengaat, is nog niet bekend. Maine is een van de staten die niet alle kiesmannen tegelijk vergeeft. De vierde kan nog naar Donald Trump gaan.

De staat ging in 2016 ook naar de Democraten. Volgens Fox News had Biden ongeveer 53 procent van de stemmen, Trump staat op 43 procent.