„Magneetmijn veroorzaakte evacuatie tanker”

De bemanning van een van de donderdag in de wateren tussen Iran en Oman beschadigde olietankers, is van boord gegaan, nadat een nog niet ontplofte mijn met een soort magneet op de wand van het schip was gesignaleerd. De mijn die ook de zeeslakmijn wordt genoemd, zou zijn waargenomen door de opvarenden van een voorbijvarende Amerikaanse oorlogsbodem in de Golf van Oman.

Twee tankers zijn donderdag verlaten en door brand beschadigd, nadat ze zouden zijn aangevallen. Dit is volgens Amerikaanse bronnen in ieder geval niet gebeurd met een torpedo, een raket onder water.

De zeeslakmijn is van het type explosieven dat ook is gebruikt bij een aanslag op de scheepvaart op 12 mei in dezelfde regio, naar schatting 100 kilometer westelijker dan de incidenten van donderdag. Toen raakten voor het emiraat Fujeirah, aan de Golf van Oman, twee Saudische olietankers, een Noorse tanker en een schip uit de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) beschadigd.