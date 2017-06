Maffiabaas Riina kan gevangenis verlaten

Salvatore ‘Toto’ Riina kan de gevangenis verlaten met een beroep op zijn slechte gezondheid. Ook de meest gevreesde maffia-baas van Italië heeft, evenals iedere gestrafte, het „recht op een waardige dood” en hij vormt geen gevaar meer voor de gemeenschap. Dat heeft het hooggerechtshof volgens de Italiaanse persbureaus maandag bepaald in cassatie, nadat lagere rechters het verzoek om vrijlating hadden geweigerd.

De 86-jarige Riina leidde in de jaren tachtig en negentig op Sicilië de beruchte Cosa Nostra. De vele moorden die zijn clan pleegde, leverde hem de bijnaam ‘het beest’ op. Riina werd in 1993 gearresteerd en veroordeeld tot verscheidene keren levenslang. Hij zit opgesloten in Parma.

Deze uitspraak betekent niet dat het maffia-hoofd dinsdag de deur uitloopt, als hij daartoe al in staat is. De rechtbank van Bologna moet nog beslissen of Riina onder huisarrest kan worden geplaatst.