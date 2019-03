MAF-piloot Jonkers: Traumatisch wat er op Papoea gebeurt

Op het Indonesische eiland Papoea zijn zeker 73 mensen omgekomen door plotselinge overstromingen als gevolg van hevige regenval. MAF-piloot Willem Jonkers: „De mensen hier zijn getraumatiseerd.” Volgens hem zijn alle MAF-gezinnen ongedeerd.

Door tropische regenbuien kwamen er afgelopen dagen van een nabijgelegen berg stenen en modder naar beneden, vertelt Jonkers maandagmorgen via een wankele internetverbinding. „Het stroomde de berg af, op zoek naar het laagstgelegen punt. Alles wat in de weg zat –mensen, huizen, gebouwen, auto’s– werd meegesleurd. De stroom heeft als het ware enkele nieuwe rivieren en ‘wegen’ van stenen gevormd. Het drainagesysteem van de stad zit ook dichtgeslibt.”

Zaterdagavond om een uur of acht lokale tijd begon het hevig te regenen in Sentani, vertelt Jonkers. Na enkele minuten valt de verbinding weg. „Ik ben nu bij een opvanglocatie”, vertelt hij even later als er opnieuw contact is. „Internet wordt daar heel intensief gebruikt.”

De opvanglocatie waar Jonkers zich bevindt, is een internationale school. De MAF, waarvoor Jonkers als piloot werkt, vangt daar ruim 300 mensen op die hun huizen moesten verlaten of zijn kwijtgeraakt. Het personeel probeert daar en in een nabijgelegen internationale kerk de hulpverlening in goede banen te leiden. De MAF doet op dit moment alleen noodzakelijke vluchten.

Het huis waar Jonkers met zijn vrouw en drie jonge kinderen woont, staat op een heuvel en heeft geen schade. De woning van een MAF-collega is wel beschadigd. „Een muur van zijn huis stortte in. Gelukkig was hij met zijn gezin in een slaapkamer. Als ze in de woonkamer hadden gezeten, hadden ze het waarschijnlijk niet overleefd. Ze zeggen dat ze door God zijn bewaard.”

MAF-collega’s en familie helpen de getroffenen zo goed mogelijk. Zelf reed Jonkers zondagmiddag met voedsel naar de school. Een afstand die hij normaalgesproken in tien minuten aflegt, kostte hem nu anderhalf uur. Op zoek naar een andere route trof Jonkers later een ontredderde man aan. Hij was zijn huis kwijt en vroeg de MAF-piloot om geld zodat hij voor zijn gezin eten kon kopen. „Toen we afscheid namen, vervolgde hij huilend zijn weg.”

Hoeveel slachtoffers er zijn, durft Jonkers niet te zeggen. „De schattingen lopen erg uiteen.” Er liggen nog steeds mensen onder het puin of restanten van aardverschuivingen. Er is nog meer regen voorspeld.

Personeel van een Bijbelvertaalorganisatie is geëvacueerd, weet Jonkers. Vanuit Nederland is in Sentani de christelijke stichting Lentera actief, een organisatie die ontwikkelingswerk verricht. Lentera liet weten dat hun enige vliegtuig –waar de hele stichting van afhankelijk is– helemaal kapot is.