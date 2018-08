Maduro wijst bij ‘aanslag’ naar Colombia

Een toespraak van de Venezolaanse president Nicolas Maduro is door ontploffingen verstoord. Maduro zei later dat met drones met explosieven was geprobeerd hem om het leven te brengen. Hij beschuldigde „uiterst rechtse kringen” in Venezuela en Colombia en de Colombiaanse president Juan Santos van betrokkenheid. De financiers en planners zitten volgens Maduro in Florida.

Door de explosie raakten zeven leden van de nationale garde gewond. Maduro zelf bleef ongedeerd. De president zei dat meerdere daders zijn opgepakt.

De president sprak zaterdag omstreeks 18.00 uur zaterdagavond (plaatselijke tijd) in het centrum van de hoofdstad Caracas een militaire parade toe, toen vlakbij explosies klonken. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen naast hem op het podium, onder wie Maduro’s vrouw, schrikken en omhoog kijken. De camera draait vervolgens naar de parade, waar onder de honderden militairen paniek uitbreekt. Daarna werd de live-uitzending afgebroken.

„Onze onderzoeken tonen aan dat er explosies waren van verscheidene drones vlakbij het podium”, zei minister van Informatie Jorge Rodriguez op de staatstelevisie. „We hebben bewijs dat dit een moordaanslag was. Ze hebben gefaald.”

De Colombiaanse regering noemde de beschuldiging dat president Juan Santos betrokken was bij samenzwering tegen Maduro „absurd”. Bogotá benadrukte dat er geen enkele reden was om naar Santos te wijzen.

Een tot dusver onbekende groep met de naam ‘Soldados de Franelas’ (Flanellen-soldaten) heeft via Twitter de verantwoordelijk voor de explosies opgeëist. De groepering liet weten dat ze bestaat uit „patriottistische burgers en militairen”.

Onder de voormalige buschauffeur Maduro is het olierijke Venezuela in een diepe economische crisis geraakt die gepaard gaat met een enorme schaarste aan goederen. Als gevolg daarvan is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen naar buurlanden. Vooral naar Colombia, maar ook naar de Antillen. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn slechts door een stukje Caribische zee gescheiden van Venezuela.

In mei werd Maduro voor zes jaar herkozen in verkiezingen die volgens de oppositie en buitenlandse waarnemers niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen.