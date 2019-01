Maduro: VS wil oliebedrijf Citgo stelen

De Venezolaanse president Nicolás Maduro beschuldigt de Verenigde Staten ervan het in Houston gevestigde oliebedrijf Citgo, een dochter van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA, te willen inlijven.

„De Verenigde Staten hebben vandaag besloten de weg in te slaan om Citgo te stelen van Venezuela”, zei Maduro in een televisietoespraak terwijl hij de uit de VS teruggehaalde diplomaten welkom heette. „PDVSA zal juridische, politieke, operationele en commerciële maatregelen nemen om de belangen van Venezuela in de VS te beschermen.”

De Verenigde Staten hebben maandag sancties ingevoerd tegen het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA en de centrale bank van Venezuela. Hiermee willen ze de druk op het regime van president Maduro vergroten.