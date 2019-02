Maduro vraagt paus om hulp

Het Venezolaanse staatshoofd Nicolás Maduro heeft paus Franciscus in een brief om hulp gevraagd om de crisis van zijn land op te lossen. „Ik vraag de paus zijn best te doen om ons te helpen op de weg van de dialoog”, vertelde de linkse nationalistische politicus in een interview dat maandag op de Italiaanse zender Sky TG24 werd uitgezonden. „Wij hopen op een positief antwoord.”

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin, bevestigde maandag tijdens het bezoek van de paus aan Abu Dhabi dat Maduro een brief had geschreven.

Aan het einde van zijn reis naar Panama eind januari had paus Franciscus laten weten dat hij geen positie wil innemen in de Venezolaanse machtsstrijd tussen Maduro en Juan Guaidó, die inmiddels door vele staten als interim-president is erkend. In plaats daarvan pleitte de katholieke leider voor een vreedzame oplossing en sprak hij zijn angst uit voor bloedvergieten in het Zuid-Amerikaanse land.