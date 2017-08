„Maduro verantwoordelijk voor oppositieleiders”

De Amerikaanse president Trump houdt zijn Venezolaanse collega Nicolas Maduro „persoonlijk verantwoordelijk” voor de veiligheid en gezondheid van de twee oppositieleiders die dinsdag gevangen werden genomen. Dat heeft het Witte Huis in een verklaring gemeld. Trump noemt López en Ledezma politieke gevangenen.

De twee politici, Leopoldo López en Antonia Ledezma, werden uit hun huis gehaald en naar de gevangenis gebracht. Volgens het hooggerechtshof van het Zuid-Amerikaanse land wilden de politici die huisarrest hadden, vluchten.

Maduro won zondag een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt. López en Ledezma hebben zich daar net als andere opposanten fel tegen gekeerd.

Lopez kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014. Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten omdat hij zou hebben deelgenomen aan een coup tegen Maduro.