Maduro sluit grenzen voor hulpgoederen

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft opdracht gegeven de grens met buurland Brazilië te sluiten. De socialistische leider maakte dat bekend bij een bijeenkomst van zijn legertop.

De regering van Maduro gaf eerder ook al opdracht de zeegrens sluiten met de Antilliaanse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat besluit volgde op berichten dat Curaçao moet gaan dienen als een soort knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela.

Het is Maduro een doorn in het oog dat de oppositie zaterdag eigenhandig hulpgoederen uit het buitenland wil invoeren. De spullen liggen al klaar aan de Colombiaanse kant van de grens. Oppositieleider Juan Guaído, die door veel landen wordt erkend als legitieme interim-leider, is met veel fanfare naar de grens vertrokken om die op te halen.

Maduro ziet de actie van de oppositie als een goedkope stunt om zijn regime te ondermijnen. Zijn veiligheidstroepen hebben al een belangrijke brug geblokkeerd om te voorkomen dat hulpgoederen uit het Colombiaanse Cúcuta worden gehaald. De president overweegt naar eigen zeggen de grens met Colombia helemaal te sluiten.