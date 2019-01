Maduro sluit ambassade en consulaten in VS

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft donderdag gezegd dat hij de ambassade en de consulaten in de Verenigde Staten sluit en het personeel zo snel mogelijk terughaalt. Een dag eerder verbrak hij de diplomatieke betrekkingen met de VS al nadat Washington oppositieleider Juan Guaidó had erkend als interim-president in Venezuela. De Amerikaanse diplomaten hebben tot zondag de tijd het land te verlaten.

Maduro liet tevens weten dat hij het eens is met de regeringen van Mexico en Uruguay, die opriepen tot dialoog.

De VS hebben om spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad gevraagd over de ontwikkelingen in Venezuela. Het is de bedoeling dat de leden zaterdag om 9 uur plaatselijke tijd in New York bijeenkomen. Waarschijnlijk schuift ook buitenlandminister Mike Pompeo aan.