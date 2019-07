Maduro optimistisch na gesprek met oppositie

President Nicolás Maduro is optimistisch over een nieuwe poging een einde te maken aan de politieke crisis in Venezuela. Sinds maandag praten vertegenwoordigers van zijn regering en de oppositie met elkaar op Barbados.

„Ik ben erg optimistisch. Ze hebben vijf uur gepraat en het lijkt erop dat we stap voor stap, met strategisch geduld, de weg naar vrede hebben ingeslagen”, zei Maduro op staatszender VTV.

Oppositieleider Juan Guaidó probeert Maduro sinds januari tot aftreden te dwingen. Inzet van de besprekingen is volgens hem „het einde van de dictatuur”. Guiadó wordt door ongeveer vijftig landen erkend als leider van Venezuela.

De gesprekken op Barbados zijn de derde poging om uit de crisis te komen. Eind 2017 en begin 2018 mislukten besprekingen in de Dominicaanse Republiek.

De nieuwe president van Panama, Laurentino Cortizo, heeft aangeboden te bemiddelen. Militair ingrijpen is volgens hem geen oplossing.