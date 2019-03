Maduro mobiliseert eigen achterban

De Venezolaanse leider Nicolás Maduro heeft zijn achterban opgeroepen komende zaterdag de straat op te gaan. Hij wil naar eigen zeggen de „doorgedraaide minderheid” verslaan die het land wil destabiliseren.

Maduro riep zijn aanhangers op om deel te nemen aan een „anti-imperialistische mars”. Dat deed hij tijdens een ceremonie ter nagedachtenis van zijn voorganger Hugo Chávez, die zes jaar geleden overleed. Het was de eerste keer dat Maduro in het openbaar weer van zich liet horen sinds de oppositieleider Juan Guaidó weer in het land is.

De aartsrivaal van de socialistische president heeft zijn eigen aanhangers eveneens opgeroepen komende zaterdag te gaan demonstreren. Guaidó vloog maandag na een verblijf in het buitenland terug naar zijn thuisland. De autoriteiten legden hem op het vliegveld bij Caracas geen strobreed in de weg, ondanks het feit dat Guaidó een uitreisverbod had genegeerd door de grens over te steken.

De 35-jarige Guaidó heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-leider van Venezuela en wordt gesteund door tientallen landen. De politicus vertelde dinsdag dat hij met vakbonden praat over het organiseren van stakingen. Die moeten de publieke sector lamleggen.