De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft zondag 36 tegenstanders van zijn regime vrijgelaten uit de gevangenis zodat ze de feestdagen met hun geliefden kunnen doorbrengen. Het is volgens een lokale mensenrechtenorganisatie Penal Forum onderdeel van een uitgebreider Kerstmis-pardon.

Een dag eerder had Maduro aangekondigd tachtig leden van de oppositie uit de cel te halen en hun een alternatieve straf te geven zoals maatschappelijke dienstverlening. Critici in binnen- en buitenland hekelen het socialistische bewind in Caracas voortdurend wegens het arresteren en opsluiten van 270 activisten. Maduro ontkent steevast dat het om politieke gevangenen gaat. Volgens hem zitten ze terecht vast wegens samenzwering tegen de regering en aanzetten tot geweld.

Dertien van de vrijgelaten Venezolanen traden voor het oog van de tv-camera’s aan voor een ontmoeting met regeringsfunctionaris Delcy Rodriguez. Zij sprak hen streng toe wegens geweldpleging en subversieve acties maar wenste hun ook een gelukkig kerstfeest.

Penal Forum-voorman Alfredo Romero, die zich ten doel heeft gesteld de detentie van activisten en demonstranten in kaart te brengen, eiste een generaal pardon. „Ze moeten er niet een paar vrijlaten maar iedereen. En niet meer terugsturen naar de gevangenis”.

Onder anderen de oud-burgemeester van Iribarren Alfredo Ramos en oppositie-adviseur Roberto Picón mochten naar huis. „Daar ben ik blij om”, reageerde Ramos. „Het was een zware beproeving. Mijn hechtenis was arbitrair, niet terecht. Ik heb niets misdaan”.