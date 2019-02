Maduro krijgt 300 ton hulpgoederen van Rusland

Venezuela ontvangt woensdag 300 ton hulpgoederen van bondgenoot Rusland. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro op televisie gezegd. Hij zei dat het om „zeer dure medicijnen” gaat en dat Venezuela Moskou daarvoor betaalt.

Afgelopen zaterdag brachten Amerikaanse militaire vliegtuigen honderden tonnen hulpgoederen naar de Colombiaanse stad Cúcuta, die grenst aan Venezuela. De Amerikanen hebben die hulpgoederen naar Cúcuta gebracht na overleg met de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó. Die is door de VS en een aantal Europese en Zuid-Amerikaanse landen erkend als interim-president van Venezuela.

Het regime van Maduro heeft bij Cúcuta de brug tussen Colombia en Venezuela met containers geblokkeerd. Volgens Maduro is er geen humanitaire crisis in zijn land. Hij noemde de hulpactie waarbij de VS en Guidó samenwerken een door Washington geregisseerde show.