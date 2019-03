Maduro kondigt 30-daags energie rantsoen aan

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een rantsoen van 30 dagen voor alle energie aangekondigd. Venezuela wordt al weken geteisterd door grote stroomstoringen.

Eerder zondagavond werd bekend dat Maduro de werkdagen in het land inkort om stroom te besparen. Om 14.00 uur eindigt voorlopig de werkdag in het Zuid-Amerikaanse land. Daarnaast worden alle lessen tijdelijk gestopt vanwege het stroomtekort.

„Dit is noodzakelijk om de continuïteit van de stroomvoorziening te behouden”, stelt Maduro.

De president beschuldigt onder meer de Verenigde Staten en zijn politieke tegenstander Juan Guaidó ervan het energiesysteem te hacken.

Zondag waren er door het hele land protesten uit woede over de stroomstoringen. Vrijdag viel de stroom in 20 van de 23 Venezolaanse staten uit. Sindsdien is de stroomvoorziening wisselvallig.