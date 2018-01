Maduro herkiesbaar als president Venezuela

Nicolás Maduro doet mee aan de komende presidentsverkiezingen in Venezuela. De huidige president van het land bevestigde woensdag dat hij zich herkiesbaar stelt en voor een nieuwe ambtstermijn wil opgaan.

De verkiezingen in Venezuela staan gepland voor uiterlijk 30 april. Hoewel Maduro impopulair is vanwege de grote voedseltekorten en ’s werelds hoogste inflatie, profiteert hij van een goed geoliede politieke machine en een meegaand wetgevend orgaan.

De oppositie kan niet een vuist maken. De meest populaire oppositieleiders zijn bijna allemaal uit de politiek, gevangen gezet, in ballingschap of uitgesloten van hun ambt. Maanden van protesten vorig jaar konden Maduro niet verjagen en resulteerden in ten minste 125 doden.