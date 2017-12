Maduro geeft Portugal schuld van vleestekort

Honderden Venezolanen zijn in de arme wijken van Caracas de straat op gegaan om te protesteren tegen het tekort aan varkensvlees. Hun traditionele kerstdiner stelde daardoor weinig voor. Het was de zoveelste uiting van de sociale onvrede over de steeds nijpender wordende economische crisis.

Het regime van president Nicolás Maduro had de bevolking aan het eind van het vierde jaar van recessie beloofd te zorgen voor goedkoop vlees. Dat kwam echter op veel plaatsen niet in de schappen terecht, wat de frustratie van de ergst geplaagde Venezolanen versterkte. Woensdagavond staken ze in de hoofdstad stapels rommel in brand en klaagden ze hun nood. Ook donderdag ging de ‘karbonaderevolutie’, zoals het verzet is gaan heten, door.

„Ze hebben ons gesaboteerd. In kan een land noemen: Portugal. We hebben het vlees gekocht, de contracten getekend - maar zij maakten jacht op de bankrekeningen van de schepen”, legde Maduro op tv uit zonder in details te treden. Een andere overheidsfunctionaris suggereerde dat de VS druk hebben uitgeoefend. „De Portugese regering heeft niet de macht vleesleveranties te belemmeren. We leven in een markteconomie”, was de reactie uit Lissabon.