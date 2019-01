Maduro beëdigd als president Venezuela

Nicolás Maduro is donderdag in het hooggerechtshof van Caracas opnieuw beëdigd als president van Venezuela. De socialistische staatsman kreeg vorig jaar bij omstreden verkiezingen een tweede termijn van zes jaar.

Volgens een groot deel van de internationale gemeenschap is Maduro een dictator die onrechtmatig aan de macht is gekomen. De VS en de EU hebben een reeks sancties getroffen tegen de regeringskopstukken van het Zuid-Amerikaanse land, dat zeer olierijk is maar niettemin al jaren in een diepe crisis verkeert. Naar schatting drie miljoen Venezolanen zijn gevlucht.

De Paraguayaanse president Mario Abdo reageerde onmiddellijk nadat Maduro de eed had afgelegd met het sluiten van zijn ambassade in Venezuela. Alle diplomaten worden teruggehaald. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton herhaalde nog eens dat de Verenigde Staten Maduro’s leiderschap niet erkennen.