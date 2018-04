Madsen hoort vonnis over dood Kim Wall

De Deense duikboot- en raketbouwer Peter Madsen hoort woensdag het vonnis in de moordzaak van de Zweedse journaliste Kim Wall. Madsen heeft steeds ontkend dat hij schuld heeft aan de dood van Wall in zijn duikboot.

Zweden en Denemarken zijn in de ban van de moordzaak, met zeker zes kranten en zenders die iedere minuut van de behandeling live bloggen. De rechtbank heeft speciaal ruimte moeten maken om 115 journalisten uit vijftien landen te accommoderen.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Madsen Wall heeft gewurgd of onthoofd, nadat hij haar had gemarteld. Op zijn computers werden 140 clips over moord, mishandeling of onthoofding gevonden. Na haar dood zaagde hij haar armen, benen en hoofd af.

Madsen zei eerst dat hij Wall levend aan land had gezet, daarna dat ze stierf omdat er een zwaar valluik op haar hoofd kwam en uiteindelijk dat ze omkwam door verstikking, omdat door een ongeval uitlaatgassen in de duikboot terecht kwamen. Daarvoor heeft het OM echter geen bewijs gevonden.