Madrileense rechter: coronamaatregel in strijd met grondrechten

Een gerechtshof in Madrid heeft het isoleren van tien plaatsen in de regio inclusief Madrid in het kader van de bestrijding van het coronavirus als strijdig met de grondrechten afgewezen. De overheid heeft verkeer van en naar die plaatsen stilgelegd omdat dit de verspreiding van het virus zou tegengaan. Het hof ziet in die maatregel een aantasting van de fundamentele rechten en vrijheden van de naar schatting 4,5 miljoen burgers in de getroffen gemeenten.

De premier van de regio Madrid, Isabel Diaz Ayuso, drukte alle inwoners op het hart desondanks in de stad te blijven.

De maatregel om de verspreiding van het virus tegen te gaan werd vrijdagavond van kracht. „We vragen mensen opnieuw Madrid niet te verlaten en alle gezondheidsaanbevelingen te volgen, vooral in de komende dagen gezien het lange weekend dat er aankomt”, aldus Ayuso, een rechtse bestuurder. Juist haar regering had zich verzet tegen de maatregelen die vooralsnog voor twee weken waren genomen. Die waren opgelegd door de centrumlinkse Spaanse regering.