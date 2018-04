Madrid toont Duitse justitie geweld Catalonië

Spaanse aanklagers hebben geprobeerd hun Duitse collega’s er bij Eurojust in Den Haag van te overtuigen dat de Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont wél wegens rebellie of muiterij kan worden uitgeleverd. Daarvoor zijn beelden van geweld in Catalonië getoond. De beklaagde zou dan wegens rebellie dertig jaar cel kunnen krijgen.

Rechters in Sleeswijk-Holstein hebben eerder bepaald dat Puigdemont niet wegens die zware aanklacht kan worden uitgeleverd, omdat er dan naar Duitse maatstaven van geweld sprake moet zijn geweest.

De Spaanse minister van Justitie, Rafael Catalá, zei vrijdag tegen Spaanse media dat een ontmoeting bij de Europese politieorganisatie Eurojust met Duitse aanklagers goed verlopen is. De Spanjaarden zouden de Duitsers beelden hebben getoond van geweld tijdens de chaotische en illegale poging van Puigdemont in oktober om de regio af te scheiden.