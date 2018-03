Madrid stuurt meer lijfwachten naar Catalonië

De Spaanse autoriteiten sturen ongeveer twintig politiemensen naar Catalonië om politici en rechters te beschermen. De spanning in de regio is verder toegenomen na de aanhouding van de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont in Duitsland, bericht de krant El País.

De lijfwachten moeten politici gaan beschermen van pro-Spaanse partijen, zoals Ciudadanos en de Partido Popular van de Spaanse premier Mariano Rajoy. Ook is de beveiliging opgevoerd rond een rechter die betrokken is bij het onderzoek naar het Catalaanse onafhankelijksreferendum van vorig jaar. Er zouden dreigementen op een muur zijn gespoten in de buurt van de huurwoning van de magistraat in Catalonië.

De lijfwachten gaan de circa tweehonderd politiemensen ondersteunen die zich al bezighouden met persoonsbescherming in Catalonië, zeggen bronnen binnen de politie.