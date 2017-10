Madrid gaat autonomie Catalonië opschorten

De Spaanse ministerraad komt zaterdag in een speciale zitting bijeen om Catalonië weer onder centraal bestuur te stellen, heeft de regering donderdag laten weten.

De regering komt bijeen om „in het belang van de Spanjaarden, onder wie de burgers van Catalonië, de grondwettelijke orde te herstellen” in de autonome regio.

Catalaanse leider blijft vaag

De mededeling van Madrid is een reactie op een brief waarin de Catalaanse leider Carles Puigdemont liet weten dat het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid kan uitroepen als de centrale regering een dialoog uit de weg blijft gaan. De regering stelt dat een referendum waarin Catalaanse kiezers op 1 oktober voor onafhankelijkheid hebben gestemd, illegaal was.