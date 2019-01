Madrid boos over oppakken journalisten Caracas

De Spaanse regering heeft de aanhouding van journalisten in Caracas die werken voor het Spaanse persbureau EFE, scherp veroordeeld. Ze zegt in een verklaring dat ze onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.

De vier zijn in hun hotel opgepakt door leden van een Venezolaanse veiligheidsdienst. Het gaat om twee Colombianen, een Spanjaard en een persoon waarvan de nationaliteit nog niet bekend is gemaakt.

Ze verslaan de protesten in het Zuid-Amerikaanse land tegen het autoritaire regime van president Nicolás Maduro. Franse media meldden dat dinsdag twee Franse journalisten in Caracas zijn opgepakt toen ze bij het presidentieel paleis aan opnames werkten. Twee Chileense collega’s zijn op een vliegtuig naar huis gezet nadat ze tien uur eerder in Caracas waren opgepakt.