Madrid biedt ‘klimaatmeisje’ hulp aan

De Spaanse regering heeft klimaatactiviste Greta Thunberg hulp aangeboden om haar deelname aan de klimaattop COP25 in Madrid begin volgende maand mogelijk te maken. „Beste Greta, het zou fijn zijn om je hier in Madrid te hebben”, schrijft milieuminister Teresa Ribera in een tweet.

Ribera reageert op een tweet van het 16-jarige Zweedse meisje, waarin ze om hulp vraagt. De top zou oorspronkelijk in het Chileense Santiago worden gehouden, maar is door de VN verplaatst naar de Spaanse hoofdstad wegens de sociale onrust in Chili.

Thunberg stak met anderen per zeilboot vanuit Groot-Brittannië de Atlantische Oceaan over. Vliegen wil de klimaatactiviste niet. Ze sprak in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Vanuit de VS zou ze doorreizen naar Chili voor de klimaattop.

„Het komt erop neer dat ik de halve wereld over ben gereisd in de verkeerde richting. Als iemand kan helpen een vervoersmiddel te vinden, zou ik dankbaar zijn”, schrijft Thunberg vanuit de Verenigde Staten in haar tweet.

„We willen je graag helpen bij het oversteken van de Atlantische Oceaan”, twittert minister Ribera. Ze meldt niet op welke manier.