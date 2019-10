Madrid activeert arrestatiebevel Puigdemont

De Spaanse justitie heeft het Europese arrestatiebevel tegen de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont opnieuw uitgevaardigd. In juli 2018 trok Madrid het arrestatiebevel tegen hem in, omdat Duitsland hem destijds niet wilde uitleveren wegens hoogverraad. Aanklagers in Madrid willen Puigdemont daar voor berechten.

Puigdemont woont in België. Hij vluchtte in oktober 2017 uit Spanje, nadat hij een illegaal referendum had laten houden over onafhankelijkheid. Vrijwel uitsluitend separatisten stemden en Puigdemont riep na enige tijd de Catalaanse onafhankelijkheid uit. Hij week echter uit naar België toen Madrid ingreep.

Het opnieuw uitvaardigden van het arrestatiebevel volgt, zoals verwacht, op een uitspraak van de rechter in Madrid. Die heeft mensen rond Puigdemont, onder wie diens voormalige vicepremier Oriol Junqueras, maandag tot lange celstraffen veroordeeld wegens hun rol bij de mislukte poging zich af te scheiden.