Madeira laat nog maar honderd mensen per week toe op eiland

Het Portugese eiland Madeira laat vanaf dinsdag maar honderd mensen per week toe. Het toeristische eiland gebruikt een reeks onbenutte hotels om mensen onder te brengen die in quarantaine moeten vanwege het coronavirus of symptomen daarvan. Madeira, dat 270.000 bewoners telt, heeft vooralsnog circa 35 besmettingen vastgesteld. Het eerste geval was half maart een Nederlandse hotelgast.

Circa twee weken eerder stelde Portugal het eerste geval van besmetting vast. Zodra er vijftig gevallen bekend waren, gingen de autoriteiten over tot het stilleggen van een deel van het openbare leven, met name sportieve en culturele evenementen. In het buurland Spanje duurde het bijna twee weken langer voor de autoriteiten ingrepen en dat was na sterfgevallen. Portugal, een land van ruim 10 miljoen inwoners, heeft bijna 6000 besmettingen vastgesteld en circa 120 patiënten zijn aan het virus bezweken. Buurland Spanje telt nu dertien keer meer coronadoden per miljoen inwoners.