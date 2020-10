Madame Tussauds Berlijn dumpt Trump

Enkele dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft het wassenbeeldenmuseum van Madame Tussauds in Berlijn zijn beeld van de Amerikaanse president Trump in een afvalcontainer gedumpt. Het museum wil met de ludiek bedoelde actie de verwachte uitkomst van de verkiezingen dinsdag weerspiegelen. Het is een symbolische voorbereidende maatregel, aldus het museum.

Trump wordt omringd met afvalzakken, zijn rode pet en bordjes met daarop enkele beroemde uitspraken als You are fired! (Je bent ontslagen) en Fake News! (nepnieuws).

In nationale opiniepeilingen ligt de Republikein Trump al maanden duidelijk achter op zijn Democratische uitdager Biden, maar hij is bezig terrein te winnen in een handvol belangrijke staten.

Ongeacht de uitslag is de verwachting dat Trump uit de afvalcontainer wordt gehaald en binnenkort weer ‘normaal’ is te bekijken. Want in Madame Tussauds zijn ook voormalige Amerikaanse presidenten te zien, zoals het wassen beeld van Trumps voorganger en aartsvijand Obama.