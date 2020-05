Madagaskar betreurt eerste sterfgeval door corona

In Madagaskar is voor het eerst een coronapatiënt overleden. Het gaat volgens de gezondheidsautoriteiten om een 57-jarige man, die als parkeerwachter werkte bij een ziekenhuis. Voordat hij besmet raakte had hij al medische klachten, waaronder een hoge bloeddruk en diabetes.

Op de eilandstaat in de Indische Oceaan zijn sinds het virus er twee maanden geleden opdook 304 infectiegevallen geregistreerd. Madagaskar kwam in het nieuws door een kruidenmengsel van eigen kweek dat volgens president Andry Rajoelina de lijders aan Covid-19 geneest. Op tv zei hij zondag dat dit eerste sterfgeval niet door het wondermiddel kon worden voorkomen omdat het slachtoffer al te ernstig ziek was en aan de beademing lag.