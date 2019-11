Macron wilde andere NAVO-leden wakker schudden

De Franse president Emmanuel Macron wilde met zijn opmerking dat de NAVO hersendood is, proberen andere leden wakker te schudden. Macron deed die uitspraak op 7 november.

De uitspraak leidde tot veel verbazing en woede onder andere NAVO-leden, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het bracht echter wel een debat over hervorming op gang, wat volgens Macron zijn bedoeling was.

Macron sprak donderdag in Parijs met NAVO-chef Jens Stoltenberg. „Ik sta volledig achter mijn opmerking, omdat ik denk dat het onverantwoord was om alleen te blijven praten over technische en financiële zaken gezien de uitdagingen die we het hoofd moeten bieden.”