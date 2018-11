Macron wil Pétain eren ondanks kritiek

De Franse president Macron heeft gezegd dat hij het eren van oud-maarschalk Philippe Pétain rechtmatig vindt. Pétain leidde de Fransen in de Eerste Wereldoorlog naar de overwinning in de slag om Verdun, maar werkte in de Tweede Wereldoorlog samen met de nazi’s. Hij was toen dictator van Vichy-Frankrijk.

Joodse groepen en politieke tegenstanders hebben veel kritiek op Macron, die Pétain samen met zeven andere bevelhebbers uit de Eerste Wereldoorlog een eerbetoon wil geven op 11 november. Dan is het precies honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan die oorlog.

De Franse president noemde Pétain een „geweldige soldaat in de Eerste Wereldoorlog” en vindt het terecht dat hij net als andere oude oorlogshelden wordt geëerd.

Bij de slag om Verdun kwamen meer dan 300.000 Franse en Duitse soldaten om in tien maanden tijd.