Macron wil onafhankelijker EU bij veiligheid

Europa kan wat betreft zijn beveiliging niet langer leunen op alleen de Verenigde Staten, vindt de Franse president Emmanuel Macron. Hij wil zelf meer verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid te garanderen en daarmee de Europese soevereiniteit. Daarvoor moet de de bestaande veiligheids- en defensiepolitiek goed tegen het licht worden gehouden.

Macron deed zijn oproep tot een onafhankelijkere opstelling van de EU in deze kwestie maandag tijdens een bijeenkomst met Franse diplomaten in Parijs. Hij kondigde aan later dit jaar met een initiatiefvoorstel te komen. De president herinnerde eraan dat Frankrijk eind 2015 na de islamitische terreuraanvallen ook al militaire steun heeft gevraagd van partners met een verwijzing naar de EU-verdragen.

Wat Macron betreft moet ook Rusland worden betrokken bij de nieuwe overwegingen. „We moeten alle gevolgen aanvaarden van het einde van de Koude Oorlog.”