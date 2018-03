Macron wil Frans tot wereldtaal maken

De Franse president Emmanuel Macron heeft grote ambities voor de Franse taal. Op de dag van de Francofonie ontrolt hij in de Academie Française een plan om de taal leidend in de wereld te maken.

Het plan van Macron om „leren, communicatie en creatie” in het Frans te bevorderen, beperkt zich niet tot de Franstalige landen, die vooral in Afrika liggen. Ook de ambassadeurs voor Engelstalige landen als Ghana en Nigeria zijn uitgenodigd om de toespraak bij te wonen.

Het Elysée zegt volgens Franse media te streven naar een wereld waarin meerdere talen een hoofdrol spelen. Maar tijdens een speech in Burkina Faso zei Macron eerder al dat het Frans „de nummer één taal in Afrika kan worden... en misschien zelfs in de wereld”.

Frans is de zesde taal ter wereld. Mandarijn-Chinees wordt het meest gesproken, gevolgd door Engels, Hindi, Spaans en Arabisch. In 2050 spreken naar schatting 700 miljoen mensen Frans, van wie 80 procent in Afrika leeft.